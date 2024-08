Nico alla Juve, visite fissate per questa mattina. Contratto da 3,6 milioni

Alla fine la trattativa si è conclusa con una fumata bianca. Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Juventus. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Nelle casse del club viola andranno 32 milioni, di cui 8 subito, più 5 milioni di bonus: 3 facilmente raggiungibili, e due legati alle vittorie del club (campionato o coppa europea). L'accordo tra il giocatore e il club c'era già da tempo, a causa anche la rottura con l'ambiente viola in seguito alla sconfitta di Atene. Per Nico Gonzalez un contratto di 5 anni a 3,6 milioni più bonus. Dopo qualche tensione in fase di trattativa, e l'inserimento dell'Atalanta (non andato a buon fine), è partito per Torino nella serata di ieri, e in mattinata sono previste le visite mediche per l'argentino. Concluso anche questo affare si conferma il buon legame, in termini di mercato, tra due club. Tanto che dal 2009 i bianconeri hanno versato nelle casse viola ben 244 milioni di euro.