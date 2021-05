Nessuno come Vlahovic: il 38% dei punti viola si devono solo a lui

L’analisi statistica del quotidiano

Rispetto allo scorso torneo la Fiorentina ha segnato meno (47 reti in totale contro le 51 di un anno fa) e, soprattutto, ha subito tanto, troppo: ben 59 gol, record negativo assoluto per la Fiorentina post fallimento. Da evidenziare il valore aggiunto dei 21 gol di Vlahovic (miglior bomber stagionale viola degli ultimi 15 anni), che hanno rappresentato addirittura il 38% dei 40 punti totali ottenuti dai gigliati in questo campionato. Nessun giocatore è stato così altamente determinante per la propria squadra come l’attaccante serbo per la Fiorentina in questo campionato. (Lo scrive la Nazione)