Nessuno come Vlahovic e CR7: ma per Dusan la strada è ancora lunghissima

Si ispira ad Ibra, ma incide come CR7: Vlahovic e Ronaldo hanno segnato quasi il 40% dei gol di Fiorentina e Juve

Nessuno in Serie A incide più di Cristiano Ronaldo e... Dusan Vlahovic. Come scrive La Nazione, entrambi hanno segnato il 39% delle reti delle loro squadre, nonostante tra i due ci siano ancora diverse categorie di differenza a vantaggio del portoghese e un'età che pende a favore del serbo. Il quotidiano scrive come il numero 9 viola ingolosisca numerosi club, disposti a rilanciare oltre i 2,5 milioni d'ingaggio per strapparlo alla Fiorentina. La strada per arrivare a CR7 è lunghissima: per il ragazzo cresciuto nel Partizan - e che si ispira ad Ibrahimovic - c'è da allargare il repertorio con entrambi i piedi e affinare il gioco aereo, ma Dusan è cresciuto e da quando ha ricevuto la stima incondizionata di Prandelli ha numeri sorprendenti. E poi Vlahovic è uno che si impegna e fa sempre i compiti a casa.