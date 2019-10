Nel segno della continuità: contro l’Udinese ancora la stessa Fiorentina

Squadra che vince non si cambia, recita il detto, e pare proprio che Montella voglia farlo suo. Nessun cambio in vista per la sfida all’Udinese, per due motivi: uno, rischiare di spezzare l’equilibrio finalmente trovato appare folle; due, la sosta è alle porte, e dopo l’ultimo sforzo contro i friulani i ritmi potranno abbassarsi e gli esperimenti potranno essere tentati. Insomma, perché cambiare ora?

Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, che riporta anche alcuni passi dell’intervento di Pol Lirola a Radio Toscana (QUI e QUI le parole dell’esterno spagnolo).