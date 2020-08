Come riportato da Il Corriere dello Sport, il prossimo 26 Agosto avrà inizio la nuova stagione dell’Italia di Roberto Mancini. Previste le prima convocazioni dell’ex tecnico viola. La squadra si radunerà a Firenze sabato 29 agosto in vista della sfida del Franchi contro la Bosnia Erzegovina (4 Settembre). Il 7 Settembre in programma invece Olanda-Italia ad Amsterdam.

-> Ranking UEFA per Nazioni – Risale il distacco dell’Italia dalla Germania