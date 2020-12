Natale in zona rossa, prosegue la corsa salvezza per la Fiorentina

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene analizzato il difficile presente dei Viola. A ridosso delle festività natalizie la classifica della Fiorentina non lascia certo spazio ad entusiasmi. I gigliati si ritrovano in piena zona rossa, in termini di classifica a pochissimi punti dal fondo e con una vittoria che manca da mesi. Per non farsi mancare nulla la prossima avversaria sarà la corazzata Juventus, non sarà semplice uscire indenni dallo Stadium ma resta obbligatorio provarci.

Intanto dietro qualcosa si sta muovendo, il Genoa cambia allenatore ed il Torino lentamente sta crescendo dopo un inizio shock. Prandelli è chiamato al cambio di marcia, per la prima volta contro il Verona si è vista una reazione di squadra dopo il gol subito. Al netto dei numerosi problemi la squadra sembra aver raccolto un po’ di fiducia, cresce Vlahovic, cresce Amrabat e cresce Drahìgowski. Tre interpreti non bastano, ma certamente è un inizio. Sperando che possano agire da esempio per i compagni.

