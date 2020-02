“Nascere in viola” sulla scia dell’Atalanta: a Bergamo 90mila magliette regalate in nove anni

Novantamila magliette distribuite nel giro di oltre 9 anni a bambini e bambine che hanno visto la luce a Bergamo e provincia. Adesso anche la Fiorentina (così il Genoa) ha seguito l’idea della società nerazzurra dei “Neonati Atalantini” che dal 2010 distribuisce negli ospedali bergamaschi dei simpatici pacchettini a forma di confezione del latte con dentro una casacchina nerazzurra identica a quella indossata dai giocatori in campo. Come si legge su Tuttosport anche il welcome baby pack “Nascere in viola” messo in atto dalla società viola servirà per fidelizzare i neonati: nella provincia bergamasca (che conta circa un milione di abitanti) nascono anche tantissimi bambini figli di immigrati e l’idea del presidente Percassi vale anche come un formidabile veicolo internazionale per far conoscere l’Atalanta e i suoi colori in tutto il mondo. Una mossa che non servirà a far diventare tutti tifosi viola, ma un modo per avvicinare i bambini alla Fiorentina.