Nasce la viola targata Italiano: il tecnico sa come si fa

Vincenzo Italiano riparte dai suoi concetti: metodo, lavoro e assimilazione degli schemi. Si parte da subito per costruire la nuova viola

Nasce la Fiorentina targata Italiano. Sarà il tecnico ex Spezia a costruire la squadra del futuro fra i trenta convocati attuali (nazionali esclusi) [CLICCA PER LEGGERE I NOMI DEI GIOCATORI ACQUISITI E CEDUTI]. In sinergia con la proprietà dovrà decidere gli ulteriori innesti da inserire, ma in queste due settimane secondo il Corriere Dello Sport l'allenatore dovrà mostrare tutte le sue abilità. Toccherà infatti a lui fare ciò che ha già fatto in passato: entrare nella testa dei calciatori per inculcare una nuova mentalità e lavorare tanto sul campo per far assimilare i suoi concetti. Come in Liguria andrà subito a cento all'ora, chiedendo da subito applicazione e metodo. Così è pronta a nascere la nuova Fiorentina [CLICCA PER LEGGERE LE AMICHEVOLI IN PROGRAMMA].