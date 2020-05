Nardella spinge per semplificare il restyling del Franchi: Rocco sarà interessato?

Non c’è ancora voglia di parlare del Franchi in Comune. La Nazione apre così il proprio pezzo sullo stadio, ad una settimana dalla scadenza del famoso – famigerato – bando sull’area Mercafir, che la Fiorentina diserterà. Commisso lo ha detto: senza lo stadio nuovo, certi investimenti sulla rosa non si possono fare (LEGGI); l’ex sindaco Renzi spinge per semplificare la realizzazione dei nuovi impianti, anche per attivare centinaia di posti di lavoro, ma dove fare lo stadio e chi lo farà?

Il sindaco Nardella dà l’idea di voler ristrutturare il Franchi, Fiorentina o non Fiorentina, per rendergli nuova vita, intervenendo a livello legislativo sui vincoli dei monumenti storici (quindi anche dello stadio del Nervi). In sostanza: quando il decreto Semplificazione arriverà sul tavolo del Governo, a inizio giugno, Nardella interverrà. Quindi vedremo se la soluzione interesserà o meno Commisso.