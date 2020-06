Nardella insiste: “La tutela e la ristrutturazione del Franchi sono la mia priorità assoluta”

Di seguito un estratto dell’intervento del Sindaco di Firenze Dario Nardella pubblicato da La Nazione in edicola oggi. Il tema è naturalmente quello dello stadio: «La priorità assoluta per me e per il Comune è quella di lavorare alla tutela e ristrutturazione dello stadio Franchi, l’unico esistente, la casa della nostra squadra, con il sostegno decisivo e irrinunciabile della Soprintendenza, del Governo e del Parlamento». Nessuna preclusione però verso altre soluzioni: «È del tutto naturale continuare ad analizzare altre ipotesi, successive e alternative, di realizzazione di uno stadio nuovo nel comune di Firenze, così da offrire un quadro definitivo con più opzioni alla nuova proprietà, che poi deciderà liberamente». Tutto questo con una posizione precisa: «Il mio obiettivo è lavorare per il bene di Firenze e della Fiorentina, che sono due dei compiti per i quali sono stato rieletto sindaco appena un anno fa».