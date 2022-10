Nardella in Scozia, assisterà al match: Edimburgo e Firenze gemellate

In tribuna, a tifare Fiorentina nella gara contro gli Hearts, ci sarà anche il sindaco Dario Nardella , che prima della partita sarà ospite del suo collega di Edimburgo Franck Ross, una delle città gemellate con Firenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

In città sono tanti i sostenitori degli Hibernians, i rivali, che si augurano di veder perdere gli Hearts, ma per i viola sarà molto dura aver la meglio sul cuore di Midlothian. Cuore che è il simbolo del club e la perfetta rappresentazione di come viene vissuta l’appartenenza a queste latitudini, e poco male se di recente i successi sono stati pochi.