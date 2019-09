Nardella: “In caso di stadio nuovo, Comune si farà carico del restyling del Franchi”

Restyling del Franchi o nuovo stadio? Il tema continua e continuerà a far discutere. Ieri Dario Nardella ha chiuso all’ipotesi Campi Bisenzio. Presente al congresso del Psi alle Pavoniere, il sindaco di Firenze ha parlato del futuro dell’impianto di Campo di Marte (parole tratte da La Nazione):

Se la Fiorentina deciderà di fare lo stadio nuovo, il Comune si farà carico del restyling del Franchi. Lo faremo senza abbattere le curve, con una soluzione meno impattante. Ripristineremo la pista di atletica, com’era lo stadio di Nervi originario. Perché si può utilizzare anche per la candidatura alle Olimpiadi e, perché no, per gli Europei di atletica che richiedono in città due grandi piste di atletica.