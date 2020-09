Nardella: “Sblocca-stadi occasione per Firenze, risultato storico per tutta l’Italia”

Su le pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina troviamo un’intervista al sindaco di Firenze Dario Nardella, felice da politico dei risultati che si otterranno con l’emendamento “Sblocca-stadi”.

Il primo cittadino di Firenze si dice molto soddisfatto del risultato ottenuto, per Firenze ma anche per tutte le realtà italiane che, come il capoluogo fiorentino, si trovano bloccate per la presenza di alcuni impianti sportivi divenuti storici come l’Artemio Franchi. Proprio lo stadio della Fiorentina secondo il sindaco è stata materia d’esame e approfondimento per tale emendamento. Sulla ristrutturazione è sicuro: il Franchi manterrà tradizione e storia.

E poi c’è la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte con Nardella che nei mesi precedenti si erà già espresso favorevole ad un restyling dell’impianto ma anche della zona limitrofa. Per il sindaco, adesso con lo “Sblocca-Stadi”, è l’occasione per intensificare i rapporti per trovare i finanziamenti e per potenziare ulteriormente la tramvia sul suolo cittadino.