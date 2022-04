Nardella a favore del nuovo logo. Ma arriva un altro striscione di protesta

Il giglio scelto dalla proprietà viola ha destato scalpore nell'opinione pubblica fiorentina

La Nazione riporta il testo di un nuovo striscione appeso ieri alle cancellate del centro sportivo Astori, a firma del gruppo Marasma: "Cambiare il nostro stemma con questa leggerezza: avete sbagliato, la curva non apprezza!". Un'altra bocciatura, mentre le istituzioni si mostrano favorevoli: si leggono le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che esorta a non guardare indietro. "A me il nuovo stemma piace. Poi a Firenze si discute su tutto e si fa polemica, ma agli amici della Fiorentina dico di andare avanti", la considerazione del primo cittadino.