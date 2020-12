Nainggolan si può fare in prestito, ma il colpo da 90 è un altro. Le strade per la mediana

La Fiorentina, si legge su La Nazione in edicola oggi, è molto tentata dalla pista Nainggolan. Rimane freddezza sulla possibilità di acquistarlo a titolo definitivo, invece Pradè è pronto a muoversi su un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10/12 milioni. Occhi puntati anche sul prestito secco di Demme (SCHEDA) del Napoli, giocatore seguito già ai tempi del Lipsia e definito “colpo da 90” dal quotidiano. In uscita, Duncan piace molto a Lazio e soprattutto Cagliari, dove ritroverebbe Di Francesco. Conferme sull’interesse del Leeds per Pulgar, ma nelle ultime ore si è mosso anche il Torino su indicazione di Mister Giampaolo.

Tutto il mercato della Fiorentina: seguilo con noi