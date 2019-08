Nainggolan, Inter disposta a farsi carico di metà stipendio. Ma vuole quasi 10 milioni

“Da una Fiorentina giovane, inesperta e composta da bravi ragazzi si sta passando a una squadra più cattiva, pronta a non mollare di un millimetro sul piano dell’agonismo”. Così il Corriere Fiorentino apre sulla Fiorentina che sta nascendo. Dopo i rumors su Balotelli e ieri l’ufficialità di Boateng, adesso Pradè si è messo sulle tracce di Nainggolan (LA SCHEDA) nonostante le cifre dell’ingaggio e del cartellino rappresentino tuttora un ostacolo. Se nelle scorse ore l’idea del Ninja era quella di tornare a Cagliari per stare vicino alla moglie (in un momento delicato per problemi di salute) l’offerta viola è diventata un’ipotesi da non scartare. E l’ingaggio? La Fiorentina punta ad un prestito oneroso o con obbligo di riscatto, l’Inter vorrebbe recuperare la cifra necessaria per l’ammortamento, circa 9 milioni di euro e in cambio si farebbe carico del 50% dello stipendio.

****************

CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

CLICCA PER LEGGERE LE DATE DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA

****************