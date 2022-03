Mutu: “Allenare la Fiorentina è mio sogno nel cassetto, ma c’è tempo. Vi spiego”

A Mutu piacerebbe tornare a Firenze

"Prandelli è l’allenatore che mi ha ispirato di più. Ora che faccio il tecnico capisco meglio alcuni suoi discorsi dell’epoca e gli do ragione su tante cose. Allenare la Fiorentina? È un sogno nel cassetto, ma ora sto scoprendo me stesso come tecnico. Ho 43 anni, c’è tempo. Sto facendo le mie esperienze, studio per arrivare al massimo. Semmai in futuro dovessi lavorare di nuovo a Firenze, vorrei arrivarci pronto al 100%".