La moViola: dubbi sulla gomitata di Mancini, VAR decisivo

Sui quotidiani oggi in edicola troviamo l’analisi degli episodi arbitrali di Fiorentina-Roma 1-2.

Corriere Dello Sport:

Il direttore di gara Calvarese prende 6,5, per una direzione di esperienza. L’unico dubbio è quello per il possibile rosso sulla gomitata di Mancini a Ribery, mentre Aureliano al monitor convalida la rete alla Roma che ha deciso la partita (annullata sul campo). Sul primo episodio, si legge, “il difensore giallorosso allarga sì il braccio ma non carica mai la gomitata e non affonda. Non è un gesto violento, al massimo imprudente. Condivisibile la scelta di Calvarese“.