La MoViola: “Tre episodi dubbi, ma nel complesso Mariani è sufficiente”

Non è particolarmente approfondita la consueta moviola di Stadio, che pone principalmente l’accento sulla gestione dei cartellini da parte del fischietto Mariani: “Mostra da subito di prendere in mano le redini della sfida, senza risparmiare il primo giallo a Castrovilli dopo soli quindici minuti dal fischio d’inizio. Stessa misura adottata nei confronti di Zapata poco prima della mezz’ora, quando lo ammonisce per il fallo ai danni dello stesso Castrovilli. Il gol dei viola accende le proteste di Gollini e l’arbitro ci pensa subito a mettere a tacere l’estremo difensore ospite, estraendo il terzo giallo del pomeriggio. Alla fine della sfida saranno quattro, compreso quello che arriverà nella ripresa a Vlahovic per proteste, dopo un fallo fischiato contro per eccesso di foga”.

Più conciso ma allo stesso tempo di più ampio respiro il commento de La Gazzetta dello Sport sulla direzione di gara di Mariani: “Grazia del secondo giallo Zapata per un tuffo e Castrovilli su Palomino e non giudica falloso Chiesa su Pasalic prima del gol, ma nel complesso direzione non insufficiente (6)”.