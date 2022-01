Movimenti della Fiorentina per Beto: il prossimo avversario piace ai viola

Il 9 dell'Udinese suscita per adesso gli interessi di Milan e Fiorentina

Adesso a Udine sentono molti occhi addosso. Fiutano l'affare, ma non subito. "Diamo altro tempo a Beto per confermare le sue virtù". Gli uomini di mercato hanno registrato i movimenti della Fiorentina, leggiamo su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. La società viola sonda il terreno per sostituire con più soluzioni Vlahovic. E' stato segnalato un contatto con il Milan, a livello di proposta, ma sarà il girone di ritorno a stabilire il vero valore dell'attaccante portoghese, rivelazione della prima parte di campionato.