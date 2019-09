Morte Astori, chiesta l’archiviazione per Stagno. Resta aperta una seconda inchiesta

La procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione per il professor Francesco Stagno di Cagliari, medico indagato per omicidio colposo nelle indagini per la morte di Davide Astori. Nei mesi scorsi, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione indagini, Francesco Stagno è stato interrogato su sua richiesta dai titolari dell’inchiesta. Per la morte di Astori resta aperta una seconda inchiesta per falso materiale riguardo a un certificato medico di un esame a cui Astori non sarebbe stato sottoposto. Per questo sono indagati Giorgio Galanti, il suo successore alla direzione di medicina sportiva di Careggi, Pietro Amedeo Modesti, e il medico dello sport Loira Toncelli.