“Morricone colpito dalla scomparsa di Astori, si interessò al campo a Betlemme”

Il manager Luca Scolari ha raccontato a Tuttosport alcune curiosità su Ennio Morricone, scomparso nelle ultime ore. “Si interessò alla costruzione del campo di calcio a Betlemme” racconta, in riferimento al progetto nato nel nome di Davide Astori. Proprio sulla scomparsa del capitano viola, che un anno aveva giocatore per la Roma per cui il maestro faceva il tifo, Scolari racconta che rimase colpito e addolorato.