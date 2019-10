Montella studia Corini: c’è l’insidia Balotelli ma non solo

Si avvicina la trasferta di Brescia per la Fiorentina, con i viola impegnati in un inconsueto lunedì sul campo del Rigamonti contro le Rondinelle di Corini. Il Corriere Dello Sport prova a fare le carte alla gara in anticipo, ripartendo da due elementi in particolare. Il primo si chiama Mario Balotelli: scontata la squalifica, l’attaccante azzurro ha trovato un gol con il Napoli e ha giocato tutta la gara contro la Juve. Sarà certamente lui il primo da tenere d’occhio, anche se ieri Milenkovic ha già chiarito di averlo messo nel mirino. Il secondo è il tema difesa: i viola hanno lavorato molto nella fase di copertura e dopo la trasferta di San Siro contro il Milan c’è voglia di bis. Montella vuole blindare la porta di Dragowski, visto che la rete viola si è gonfiata sempre nelle ultime dodici partite lontano da casa. Un dato su cui lavorare, magari per infilare il secondo clean-sheet consecutivo dopo la gara con l’Udinese.