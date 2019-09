Montella rompe la maledizione. Una rivincita giocata a modo suo

Alla fine ha avuto ragione lui, ad insistere con quelle prime certezze che aveva visto mentre tutt’intorno c’erano solo dubbi e domande. Come scrive il Corriere Fiorentino, Vincenzo Montella ha rotto l’incantesimo, è tornato alla vittoria in campionato dopo diciotto lunghi turni tra pareggi e dolorose sconfitte. Se a Parma si era illuso, con la Sampdoria si è rifatto con gli interessi. E stupendo tutti schierando la stessa formazione consecutiva. Difesa a tre, esterni che viaggiano veloci, l’intesa in mezzo che cresce e puntando su Chiesa e Ribery, i due fuoriclasse. Dall’ultima vittoria in campionato per l’Aeroplanino di tempo ne era passato: era il 3 marzo 2018, con il Siviglia si impose sull’Athletic Bilbao in Liga. Un anno e mezzo con un esonero in mezzo e un ritorno complicato a Firenze. Adesso il ritorno alla vittoria è una boccata d’ossigeno per la Fiorentina che abbandona l’ultimo posto in classifica.