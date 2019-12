Montella paga per primo. Ma gli alibi adesso sono finiti

Il primo esonero dopo soli sei mesi. Non proprio quello che tutti ci auguravamo, non quello che Rocco si aspettava. Così si legge sul Corriere Fiorentino, che continua: non era un esito imprevedibile, infatti nell’estate della rivoluzione non tutti erano soddisfatti delle teste cadute. Commisso ha provato a ricucire i rapporti opponendosi al rancore, ma adesso inizia davvero la sua grande avventura. La tempesta infuria, adesso non ci sono più scusanti, la nuova (adesso non più) proprietà ha bisogno di riscattare ciò che ha sbagliato. La situazione è pericolosa, non bastano i colpi a effetto (comunque graditi). La Fiorentina deve costruire un appeal, un progetto, un’identità. Si tratta ancora di una neonata, ma bisogna diventare grandi.