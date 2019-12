Come ben noto, la vita professionale e privata di Vincenzo Montella è indelebilmente legata alla Roma. Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio troviamo un’attenta analisi del momento. Vincenzo, sia da giocatore che da allenatore, è rimasto profondamente legato all’ambiente giallorosso, che adesso può deciderne il destino in un confronto teso e denso di emozioni. La partita di domani sarà un banco di prova ulteriore dopo il pareggio rimediato in extremis contro l’Inter. Complessivamente, da avversario, ha affrontato il passato sedici volte con quattro pari, dieci sconfitte e soltanto due successi. Adesso sarà diverso, lotta per tenersi la panchina viola ed in caso di sconfitta rischia l’esonero. Solo un risultato positivo lascerebbe aperta la situazione a nuove occasioni contro Bologna e Spal.