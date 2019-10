Montella lo sostituisce, Ribery furibondo: una polemica che dovrà essere chiarita

Montella lo sostituisce, Ribery non ci sta e reagisce furibondo, chiedendo insistentemente: «Perché, perché?». Una reazione come non si è mai vista. Una frattura fra l’amatissimo Franck e l’allenatore. Una polemica che avrà bisogno di un chiarimento, scrive Alessandro Rialti sull’edizione di oggi di Stadio. Anche perché tutto viene visto in diretta, amplificato dalla immagini che sottolineano il gesticolare di Ribery che si sfoga con tutti, a fine gara anche con il collaboratore arbitrale e con i collaboratori di Montella e che finisce con un provvedimento che Guida gli infligge nel tunnel: cartellino rosso.