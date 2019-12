Montella, l’allenatore del doppio disastro. Tra stadio e CS, ci siamo dimenticati della squadra

Dalle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi mette sotto la lente d’ingrandimento la scelta di confermare Montella dopo l’addio dei Della Valle: Commisso ha cambiato tutta la dirigenza, ma non l’allenatore, forse perché stretto coi tempi, ma il risultato è stato una squadra in difficoltà e con una sola stella, Ribery, che adesso non brilla più per via dell’infortunio. In questi mesi l’attenzione si è concentrata sui progetti per il futuro, come il nuovo Centro Sportivo e il nuovo stadio, ma piano piano la squadra ha cominciato a precipitare, e siamo arrivati ad oggi con una situazione insostenibile. Si parla di traghettatori, ma l’importante è fare la scelta giusta: un errore adesso potrebbe rivelarsi fatale.