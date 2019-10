Montella, scatta la squalifica anche per lui: andrà in tribuna. Il vice al suo posto

Anche la panchina della Fiorentina, stavolta vedrà qualche volto simile ma in posizione diversa, vedi Daniele Russo, il vice di Montella che dovrà guidare la squadra da bordo campo, e con una lista di giocatori che potrebbe vedere l’aggregarsi di qualche giovane dalla Primavera (che da Bergamo, potrebbe fermarsi a Reggio Emilia). Russo di sicuro – scrive La Nazione – si confronterà con Montella prima del match e poi rimarrà in contatto con l’allenatore in qualche modo per ’tradurre’ le indicazioni dell’allenatore ai giocatori in campo. Tornerà Brancolini, assente domenica, e sarà al fianco di Terracciano, con Rasmussen che, dopo le prove con Bigica dovrà gioco forza unirsi ai grandi per allungare la coperta in difesa. Terzic, l’ultimo acquisto di Pantaleo Corvino che comunque ha conquistato tutti nel precampionato, ha smaltito i postumi dell’operazione al naso che lo ha tenuto out nelle ultime due gare giocate ed è pronto a mettersi a disposizione, pur non avendo il ritmo gara nelle gambe.