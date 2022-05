Montella: “Fiorentina rivelazione, Italiano come me? Mi piace”

Il tecnico, doppio ex di Milan e Fiorentina, dice la sua sul campionato dei viola di Italiano e delle ambizioni scudetto di Pioli

Vincenzo Montella , adesso all'Adana Demirspor in Turchia, è stato allenatore sia di Milan che Fiorentina . Il doppio ex ha concesso un'intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport . Ve ne proponiamo alcuni dei passaggi più interessanti. Sulla sfida odierna, ma non solo:

San Siro - La spinta dei tifosi è solo un vantaggio - ne è convinto Montella - soprattutto per chi non vince da tanti anni come il Milan. Per il Diavolo lo scudetto sarebbe un premio al lavoro della società, dei dirigenti e di Pioli. Per il tecnico napoletano i rossoneri non hanno sbagliato una mossa. Con un budget relativamente basso hanno costruito una squadra competitiva. Guidano la classifica nonostante abbiano perso l’asse centrale dell’anno scorso, tra cessioni ed infortuni: Donnarumma, Kjaer, Kessie, Calhanoglu e Ibra. Montella è l'ultimo ad aver vinto un trofeo con il Milan, la Supercoppa 2016. Si aspettava che i ragazzi di Pioli sarebbero stati protagonisti a lungo, ma non immaginavo di vederli davanti a 4 partite dalla fine. Un vantaggio leggero ma importante, anche se resta tutto aperto, perché il calcio sa essere crudele e non mancheranno altre trappole.