Montella e Sarri, quanti punti in comune. E i precedenti sono negativi per entrambi

Carriere da giocatori e allenatori che può diverse non si può, eppure Montella e Sarri hanno parecchi punti in comune. Le origini campane, i trascorsi all’Empoli, lo schierarsi tra i mister «giochisti» in contrapposizione ai «risultatisti», l’aver legato i migliori momenti ad un «falso nove» (Jovetic per uno, Mertens per l’altro). Sabato si ritroveranno in un incrocio particolare soprattutto per Sarri, che vivrà l’emozione dell’esordio in panchina dopo la brutta polmonite. E non è detto sia una bella notizia, visto che al Franchi non ha mai vinto nei quattro precedenti (tre pari e una sconfitta). Montella non se la passa meglio: quattro sconfitte consecutive contro il collega. Lo scrive il Corriere Fiorentino.