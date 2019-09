Montella-DiFrancesco, fratelli coltelli per dare sprint a Viola e Samp

Quella tra Montella e Di Francesco è la storia di una grande amicizia nata ai tempi dell’Empoli e mai tradita. Vincenzo ed Eusebio hanno vinto uno scudetto insieme con la Roma, poi – scrive La Gazzetta dello Sport – sono diventati allenatori con tante cose in comune. L’Aeroplanino ha avuto l’occasione del salto di qualità con il Milan ma è andata male non solo per colpa sua. Di Francesco ha vissuto un percorso tipo montagne russe alla guida della Roma. Ha incantato in Champions, non ha convinto in campionato. Adesso la classifica di entrambi piange, con le squadre divise da un solo punto, ma entrambi hanno necessità di migliorare la loro classifica. Di sicuro stasera al fischio finale si abbracceranno, la loro amicizia è a prova di risultato.