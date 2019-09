Montella ci pensa, Pulgar al posto di Pezzella contro la Juve?

E se Montella spostasse Pulgar in posizione di difensore centrale al posto di Pezzella? Questa soluzione all’apparenza può sorprendere tutti, ma non l’allenatore che in vista della sfida con la Juventus pensa al cileno in posizione arretrata. Questo perché il capitano viola rientrerà dall’Argentina in extremis, e il repertorio di Pulgar contro il Perugia è stato vario, con la personalità, la posizione e una serie di interventi degni del miglior Pezzella. Lo scrive La Nazione, che ipotizza a centrocampo l’impiego in tandem di Badelj e Castrovilli.