Monte ingaggi, ancora ampio margine di manovra per rinnovi e acquisti: la cifra

La nuova proprietà della Fiorentina ha posto il nuovo monte ingaggi intorno ai 52 milioni di euro lordi. Nel conto che riporta La Nazione, ad oggi Pradè e Barone hanno ancora a disposizione un margine di 10-15 milioni di euro da poter distribuire tra nuovi acquisti ed eventuali rinnovi (in pole Chiesa, Pezzella, Biraghi e Milenkovic). Come si arriva a questa cifra? Partendo dai 37 della passata stagione, con le cessioni e i fine prestiti la Fiorentina si è tolta, almeno in partenza, un fardello di quasi 11 milioni. In entrata, tra nuovi acquisti e rinnovi (Dragowski), ad oggi la società ha accantonato poco meno di 9 milioni a livello di monte ingaggi.