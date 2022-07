Moena, tutto pronto per il ritiro della Fiorentina: le principali novità

La Fiorentina arriverà a Moena intorno alle 12 e alle 17.30 farà la prima sgambata al centro sportivo Cesare Benatti. Da segnalare come ci saranno eventi con la squadra non solo in paese ma anche in località vicine, dove c'è voglia di leggerezza e di normalità dopo la tragedia della Marmolada dei giorni scorsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.