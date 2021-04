Moena, si riparte: entro pochi giorni sopralluogo e date ufficiali del ritiro

L'accordo è stato prolungato di un anno, e così anche nel 2021 la Fiorentina preparerà la stagione a venire in Trentino

Come si legge sul Corriere Fiorentino, lunedì 3 maggio è previsto un sopralluogo di una delegazione della Fiorentina a Moena, in Val di Fassa, per organizzare il ritiro estivo della squadra viola. L'accordo tra le parti sarebbe terminato l'anno scorso, ma a causa della pandemia si è deciso di prolungarlo di un anno. Dieci o quattordici giorni la permanenza prevista, con ogni probabilità intorno alla metà di luglio. Sarà il primo ritiro estivo per Rocco Commisso, il nono invece per la Fiorentina in Trentino. E i tifosi ci saranno, in tutta sicurezza. A giorni conosceremo le date ufficiali.