Modulo e mercato, le due carte per risorgere

Il nuovo allenatore della Fiorentina dovrà metter mano a non poche cose quando verrà ufficializzato l’inizio del rapporto. A cominciare dalla difesa, fin troppo perforata nelle ultime uscite, e prigioniera di quel modulo a tre che tanto era parso funzionante con l’esperimento Chiesa-Ribery davanti. Errori di posizione, di concetto, mancata copertura degli esterni, anche loro deludenti. Come nel gol di Dzeko venerdì. La soluzione potrebbe essere il ritorno a quattro.

Capitolo centrocampo: Badelj-Pulgar-Castrovilli ristagnano, non sono più efficaci come prima, serve una rinfrescata, quantomeno a livello di uomini: dov’è lo stantuffo Zurkowski? (che Prandelli, possibile candidato alla panchina, stima molto: CLICCA) E l’attacco? Vlahovic convince, ma va presa una punta di spessore, permettendo a Chiesa di tornare largo nel 4-3-3 e, chissà, magari a Castrovilli di alzarsi in un 4-2-3-1, come ipotizza il Corriere dello Sport-Stadio. Con un mercato che dovrà gioco-forza essere protagonista, stavolta non solo sulla carta.