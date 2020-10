Modulo, difesa colabrodo, attacco: ecco cosa non va nella Fiorentina di Iachini

Quattro punti in quattro partite, appena uno tra Sampdoria e Spezia. Il momento della Fiorentina è difficile e domenica contro l’Udinese è davvero vietato sbagliare. Intanto Il Corriere Fiorentino analizza cosa non va nella squadra di Beppe Iachini.

Il modulo

L’assetto tattico sta diventando uno dei principali problemi della squadra: il 3-5-2 scelto da Iachini è sempre meno congeniale alla rosa a disposizione. Anche di questo viene accusato il tecnico, in particolare per alcuni calciatori schierati in ruoli diversi da quelli originari. Emblematico il caso di Amrabat la cui posizione davanti alla difesa ha fatto discutere.

Difesa colabrodo

Se l’anno scorso la difesa era il punto di forza della Fiorentina, oggi il reparto sta soffrendo parecchio. Nelle prime quattro giornate di campionato i viola hanno subito otto gol e soltanto all’esordio col Torino hanno mantenuto la porta inviolata. Sono arrivate poi le quattro sberle dall’Inter, le due con la Sampdoria, e le due con lo Spezia.

Chi segna?

L’attacco viola segna poco e produce ancora meno: dei sette gol fatti, due arrivano da Castrovilli, due dalla difesa (Pezzella e Biraghi) e uno da chi non c’è più (Chiesa). Fino ad oggi, parlando di punte, regna l’incertezza. Vlahovic e Kouamé si sono alternati come partner di Ribéry ma senza successo, Cutrone si è visto ancora meno.

La gestione della partita

Nonostante siano disponibili cinque cambi Iachini fino a ora ha centellinato gli ingressi dalla panchina e almeno con Inter, Sampdoria e Spezia la strategia non ha pagato. A Milano fu l’uscita di Ribéry a favorire la rimonta finale dei nerazzurri, mentre con i blucerchiati il solo ingresso di Vlahovic al posto di Kouamé, nel secondo tempo, non bastò a evitare la sconfitta nonostante il momentaneo pareggio del serbo. Una fotocopia di quanto avvenuto a Cesena dove prima del pari di Farìas, a un quarto d’ora dalla fine, era entrato il solo Cutrone al posto di Vlahovic.