Mistero Nico Gonzalez: la tesi della Fiorentina

La tesi viola

Tre sono le certezze: i 389 minuti giocati, il nervosismo della società dopo i comportamenti dell'argentino e la lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Insomma, questi sono i punti fermi di una vicenda molto particolare che la Fiorentina continua a vedere in un solo modo: Nico Gonzalez è partito sano e si è infortunato in nazionale. Il club viola, per ora, non sembra intenzionato a pensarla diversamente.