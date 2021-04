Mister Iachini è pronto a rilanciare Amrabat nel match di Marassi

Nell’edizione di oggi di Repubblica Firenze troviamo un focus sulle probabili formazioni di Genoa-Fiorentina. In particolare, il quotidiano analizza la situazione di Sofyan Amrabat. Il marocchino, che ha vissuto settimane difficili, sembra esser pronto per venire gettato nella mischia nello scontro salvezza col Genoa. L’ex Verona ha infatti smaltito le noie muscolari alla schiena. In Nazionale è sceso in campo sia con la Mauritania che con il Burundi, collezionando circa 60 minuti. Mister Iachini è pronto a schierarlo in campo nei tre di centrocampo affiancato, con forte probabilità, da Bonaventura e Pulgar.