Mister Iachini compie 56 anni. Il regalo tra qualche settimana: riapertura e conferma?

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini oggi compie gli anni. Per l’allenatore ed ex giocatore viola sono cinquantasei le candeline da spegnere. In una fase di emergenza e di blocco forzato della stagione come quello che il calcio mondiale sta vivendo negli ultimi mesi per via dell’emergenza covid-19, solitamente sono i calciatori a ‘scalpitare’ per tornare in campo. Se si parla di Beppe Iachini però la voglia e il desiderio di tornare in campo è pari a quella dei suoi calciatori se non maggiore. Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio viene evidenziato come il tecnico viola faccia fatica a ‘rimanere fermo ai box’ e come stia ingannando il tempo della sospensione del campionato lavorando costantemente da casa tenendosi in contatto con i suoi giocatori e la società e preparando molteplici piani di allenamento.

Quando poi sarà possibile tornare ad allenarsi mister Iachini avrà molto su cui lavorare: primo obiettivo il rientro e lo studio tattico di una pedina come Franck Ribery e lo sviluppo di nuovo tattiche per la sua squadra. Altro obiettivo, più personale, quello relativo alla sua conferma sulla panchina della Fiorentina. Iachini infatti tiene molto alla ripresa della stagione per poter conquistarsi la sua conferma sul campo attraverso i risultati e il lavoro profuso sul campo e non solo per via dell’emergenza mondiale del Covid-19 che ha fatto inevitabilmente saltare o per lo meno rivedere i piani di molte società calcistiche.