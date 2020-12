Missione recupero: Fiorentina in cerca del rendimento degli uomini migliori

La Fiorentina è attesa da un’Atalanta emotivamente fragile, pur capace di staccare il pass per gli ottavi di Champions. La Nazione si chiede se gli uomini di Prandelli possano trarne vantaggio, ma prima è necessario recuperare tutti quei giocatori che stanno avendo un rendimento inferiore alle attese, Ribery in primis. Il francese ha faticato e non poco, trovando difficoltà nel saltare l’uomo, cosa che prima gli riusciva sistematicamente. Callejon invece deve recuperare la condizione fisica. Alternative? Kouamé da esterno deve fare strada, meglio Bonaventura: il jolly ex Milan ha avuto un ottimo impatto col Genoa. Vlahovic ha bisogno di essere sostenuto, ora che la fiducia è tutta dalla sua parte. Il gol gli manca dal 2 ottobre…

