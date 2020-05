Mille videocassette e adesso Facebook: ecco il super archivio con le perle viola

Oltre un migliaio di videocassette, da quattro ore l’una. Il regista d’eccezione è un tifoso viola, Marcello Dubla, che dal 1973 raccoglie il materiale e ha messo su un vero e proprio archivio della storia della Fiorentina e che da un anno e mezzo ha deciso di pubblicare il materiale su Facebook. Il Corriere Fiorentino lo ha intercettato, per parlare della sua pagina ‘Ricordi di Fiorentina‘ seguita attualmente da 2.800 tifosi. Un mondo vintage dove i protagonisti sono i calciatori viola ma non solo: le registrazioni riguardano anche personaggi e trasmissioni storiche dell’etere fiorentino come “Calcio parlato” di Raffaello Paloscia su Rete37, “Stadium” condotto da Massimo Sandrelli e il “Ring dei Tifosi” con David Guetta e lo storico tifoso Mario Ciuffi. Altre perle vedono protagonisti Claudio Ranieri, Pasquale Bruno e Stefan Effenberg al Festival di Sanremo con le divise viola e Diego Della Valle alla Domenica Sportiva nel giorno della vittoria del campionato in C2.