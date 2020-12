Milik, dopo Inter e Juve un’altra big italiana si aggiunge alla corsa per il polacco

La corsa all’attaccante partenopeo si fa sempre più agguerrita. Oltre a Fiorentina, è infatti noto anche l’interesse di Inter e Juventus; con i primi alla ricerca di un’alternativa importante nel ruolo di quarta punta e i secondi che da tempo godono di un accordo di massima con il giocatore. Se Pradè ammette il tentativo fatto per luglio, per gennaio la caccia al bomber polacco sarà ancora più complicata. Notizia delle ultime ore infatti vedrebbe il Milan pensare a Milik. Nei rossoneri l’infortunio di Ibrahimovic ha palesato l’assenza di una valida alternativa nel ruolo di centravanti. Se Colombo è ancora troppo giovane, Rebic e Leao non garantiscono sicurezza in quella posizione, intervenire sul mercato rappresenta una soluzione necessaria. Motivo per cui nell’edizione odierna di Tuttosport possiamo leggere di profili offensivi monitorati dalle parti di Milanello. E tra questi oltre a N’Zola e Scamacca, troviamo proprio il polacco. Anche se nello stesso giornale si evidenzia come la trattativa per costi e concorrenza sia complicata.