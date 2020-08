Milenkovic vuole le Coppe. La Fiorentina propone un accordo simile a quello fatto con Chiesa

Milan e Inter stanno lavorando alla voce difensori centrali. Nell’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, troviamo infatti l’analisi sui movimenti nel reparto difensivo dei top club italiani. Entrambi i club milanesi hanno fatto un pensiero a Milenkovic che vorrebbe cominciare a misurarsi nelle Coppe Europee. Commisso però fa muro e non vuole cedere il suo centrale classe 1997 in quanto pedina chiave della Fiorentina del prossimo anno. Rocco e i suoi manager proporranno al talento serbo un accordo simile a quello stipulato un anno fa con Federico Chiesa e cioè: «Resti ancora una stagione poi se vuoi andare e se porti i sodi giusti (45-50 milioni) nel giugno del 2021 sarai libero». Ben sapendo che Rocco non esclude di portare addirittura il giocatore in scadenza di contratto.