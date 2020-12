Milenkovic leader partente: a giugno via da Firenze, ma intanto i viola si aggrappano a lui

Se c’è una nota lieta per la Fiorentina in questo avvio di stagione balordo, quella è Nikola Milenkovic. Mai una parola fuori posto, mai una sbandata nonostante la giovane età (classe 1997). Il Corriere Fiorentino dedica spazio al centrale serbo, che ieri ha speso parole da leader sui social nei confronti di un gruppo del quale poteva non far più parte in estate. Infatti Milenkovic ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto nell’ultima sessione di mercato. Il ragazzo vuole palcoscenici più importanti, era pronto a riabbracciare Pioli e a salutare Firenze per questioni di ambizione, ma è rimasto volentieri, perché a differenza di quanto è accaduto con Chiesa non ha la smania di lasciare la Fiorentina. Tutti gli allenatori dal 2017 ad oggi hanno fatto largo uso del ragazzone serbo, che ancora oggi rimane il più utilizzato in rosa.

E poi ci sono i gol. 7 nelle ultime 48 giornate di campionato, solo Kolarov ha fatto meglio (con la differenza che Milenkovic non calcia da fermo). Una piacevole abitudine che ha tolto le castagne dal fuoco diverse volte alla Viola, ultima in ordine di tempo due giorni fa. A giugno sarà addio, ma fino ad allora la Fiorentina ha una certezza assoluta.

