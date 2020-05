Milenkovic ed un contratto da rinnovare. Si muove il Manchester United

Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, in casa viola tiene banco il futuro di Nikola Milenkovic. Il giovane difensore centrale è una delle colonne portanti della rosa. Grazie alla sua duttilità ed alla sua costanza nel rendimento, si è guadagnato molti ammiratori in giro per l’Europa. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e due anni nel mondo calcio rappresentano un periodo assai breve. Club importanti come il Manchester United si sono già mossi in tempi non sospetti, la questione rinnovo sarà una delle priorità dei prossimi mesi.