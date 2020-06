Milenkovic e Vlahovic, sensazioni opposte sui rinnovi. E Chiesa rimane sullo sfondo

Prima la salvezza, poi tutto il resto. Lo ribadisce La Nazione, che ricorda che dal finale di stagione dipenderà la conferma della guida tecnica, ma non solo. Sono in sospeso anche le trattative sui rinnovi, Chiesa e Milenkovic su tutti, ma andiamo con ordine. Chiesa ha un accordo in scadenza nel 2022 e la sua permanenza, ormai lo sappiamo, è in dubbio.

Vlahovic

Va verso una fumata bianca fino al 2025, una certezza da coltivare per il futuro, tanto che l’annuncio lo vorrebbe dare Commisso stesso al suo ritorno in città. Tra i giocatori presi in esame è quello che ha la maggiore possibilità di prolungare il contratto.

Milenkovic

Carattere e duttilità del difensore serbo piacciono a molti, la Fiorentina vorrebbe adeguargli lo stipendio ed estendere il contratto ben oltre il 2022, ma c’è da trattare, e le basi non sembrano semplici. L’imperativo, dunque, è arrivare ad un accordo il prima possibile, per non rischiare di perdere i due giovani talenti a costo zero tra un anno e mezzo.