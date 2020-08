Milenkovic: continua il pressing del Milan, ma Commisso fa muro. La richiesta viola

Stefano Pioli ha chiesto Nikola Milenkovic ai dirigenti del Milan. Comisso, però, sta alzando un muro. Il presidente della Fiorentina – scrive Tuttosport – valuta il serbo non meno di 40 milioni. Il club rossonero vorrebbe limare la cifra inserendo nell’operazione Paquetà (SCHEDA), fuori dal progetto di Pioli, che invece piace ai dirigenti gigliati. Il brasiliano viene valutato 35 milioni, cifra non lontana da quella di Milenkovic. Fra le alternative in difesa Aje del Celtic e Fofana del Saint-Etienne.