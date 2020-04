Milenkovic/3: “Ho ancora davanti l’immagine dei carri che portano via i morti. Grato ai medici”

Non solo al Corriere Fiorentino (LEGGI QUI), Nikola Milenkovic ha rilasciato un’intervista anche a Tuttosport. Il difensore ha ribadito molti concetti simili, ha aggiunto che ha ancora negli occhi l’immagine dei carri militari che portano via i morti per il Covid dalla Lombardia. Il difensore ha anche voluto ringraziare medici e infermieri per quanto stanno facendo. Sul calcio ha aggiunto che il suo idolo è Vidic ma che apprezza anche Chiellini. Infine sul fantacalcio ha dichiarato di avere in attacco Belotti, Lautaro e Dzeko.